“Ho parlato con il ministro Urso e sto cercando anche i vertici di Becker Hughes per verificare se c'è la possibilità, magari attraverso una nuova conferenza di servizi, di recuperare ragionevolezza. Non sono fiducioso ma insisterò fino all'ultimo per l'investimento per i posti di lavoro perché la rinuncia di Becker Hughes è un danno per l'immagine della regione”. E’ quanto affermato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che sta cercando di ricucire lo strappo avvenuto in queste settimane con la multinazionale americana che, come è noto, ha ritirato il progetto di investimento da 60 milioni di euro nel porto di Corigliano che avrebbe portato a 200 posti di lavoro diretti, esclusi quelli derivanti dal circuito dell’indotto. “Quando diciamo agli investitori pubblici e privati – ha proseguito Occhiuto – che in Calabria chi decide investire i 60 milioni non è accolto con favore dalle istituzioni, scoraggiamo anche altri che in futuri potrebbero decidere di investire in Calabria».