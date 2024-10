Diamante, coltivava piante di canapa indiana in casa: arrestato un 41enne

È incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto l’alto tirreno cosentino. Sono state predisposte mirate attività da parte delle competenti Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile finalizzate al contrasto dei reati in genere ed in particolare del traffico illecito di sostanze stupefacenti con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola. Si tratta di un reato che è costantemente perseguito dai Carabinieri della Compagnia di Scalea come dimostrano i significativi risultati operativi sia per numero di arresti, deferimenti in stato di libertà e segnalazioni in Prefettura per uso personale di stupefacenti e sia per le notevoli quantità di droga di diversa tipologia sottoposte a sequestro.

L’ultima operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dalla Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo nella tarda mattinata del 10 ottobre: un 41enne di Diamante è stato tratto in arresto in flagranza per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.