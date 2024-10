Il Rotary Club Rende inaugura un laboratorio solidale: “Fruibile dai bisognosi”

Il Rotary Club Rende ha inaugurato un ambulatorio solidale destinato alle persone che non possono permettersi visite mediche specialistiche private, spesso bloccate dai lunghi tempi d'attesa della sanità pubblica. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il centro chirurgico polispecialistico American Center di Rende e le Charitas parrocchiali, rappresenta la fase conclusiva del progetto "Rotarisani", voluto dalla presidente del Rotary Club, Flora Maria Ritacca. Questo ambulatorio solidale non intende sostituire la sanità pubblica, ma vuole offrire un supporto concreto alla società calabrese.

L'ambulatorio è gestito da medici volontari che, su base calendarizzata e per tutto l'anno rotariano, offrono gratuitamente visite mediche e prestazioni sanitarie in favore di pazienti che vivono in situazioni di grave disagio socioeconomico. Le specializzazioni offerte coprono un'ampia gamma di ambiti medici, tra cui medicina generale, pediatria, otorinolaringoiatria, allergologia, endocrinologia, diabetologia, ortopedia, cardiologia, oculistica e nefrologia.

I professionisti che scelgono di aderire al progetto possono essere Rotariani o non Rotariani, accomunati dal desiderio di aiutare la comunità senza fini di lucro. Le Charitas parrocchiali e altre associazioni di volontariato locali segnaleranno i pazienti che necessitano di assistenza. Il servizio sarà attivo un giorno al mese, dalle 9:30 alle 13:00, presso l'American Center di Rende, in Via Gioacchino Rossini 1/B. Il servizio di prenotazione delle visite è gestito dalle associazioni di volontariato che collaborano al progetto.