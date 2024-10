Automobilisti morosi: il debito a Cosenza è di 11 milioni

Automobilisti trasgressori due volte: prima eludono le norme del Codice della Strada, dopo non pagano le multe. E così un Comune come il nostro che soffre ed ha le casse anemiche deve fare i... conti con somme ingenti riferite a verbali per infrazioni al Codice della Strada che non ha mai incassato. Solo il dato del 2021 deve fare riflettere: la somma relativa alle multe distribuite dalla Polizia municipale era pari a 4 milioni e 276.865,14 che con le maggiorazioni (2.216.512,14) e le spese di spedizione via pec (560.215,14) ha superato il tetto dei 7 milioni di euro (esattamente 7.053.592,86 euro). A distanza di tre anni, lo Staff della Polizia municipale con una determina firmata dai dirigente di Settore, Gianpiero Scaramuzzo, con il parere di regolare tecnica del direttore del settore 13 (Programmazione e risorse finanziarie), Marco De Rito, ha autorizzato Municipia a formare la minuta delle ingiunzioni di pagamento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada relative al 2021. Ma c’è di più, Andando indietro nel tempo troviamo che c’è un altro milione e passa di euro da riscuotere (precisamente 1.075.263,54 euro) relative a sanzioni al Codice della Strada relative al 2019. Ebbene, la Commissione straordinaria di liquidazione ha autorizzato la stessa Municipia all’emissione della lista di carico. Altri soldi che difficilmente entreranno nei tempi previsti nelle casse di Palazzo dei Bruzi per cui molto probabilmente si dovrà ricorrere anche in questo caso alle ingiunzioni. E ciò rende vano lo sforzo di quei pochi agenti addetti alla viabilità che ce la mettono tutta anche con l’aiuto delle street-control per individuare e multare gli automobilisti indisciplinati. Nel 2023 hanno distribuito verbali per violazioni al Codice della Strada per un totale, certo ed esigibile, di 3 milioni e 155.272,12 euro, al netto delle somme dei “foglietti” archiviati in autotutela o a seguito di ricorsi accolti dalle autorità preposte. Con altri 355mila euro ancora da accertare. Come porre un freno ai morosi?