Cosenza, delibera non pubblicata sull’albo: la pratica dell’hotel finisce all’Anac

Il via libera incassato in un’Aula svuotata dai dubbi (opposizione assente in blocco e qualche defezione anche nella maggioranza) ha sostanzialmente aperto i lucchetti al nuovo luxury hotel, un albergo a cinque stelle che nascerà tra via Popilia e Vaglio Lise e sarà alto circa 50 metri. Il sindaco Franz Caruso ha celebrato il successo replicando alle accuse dell’omonimo leader della minoranza: «Noi oggi abbiamo un’idea di sviluppo e di recupero delle nostre periferie. E questo è un esempio di recupero delle nostre periferie, perché è con la trasparenza e la serietà della impostazione che è stata data anche in questa pratica da parte del settore dell’assessore Incarnato che noi oggi abbiamo la possibilità di realizzare qualcosa che aiuta ad andare verso quella linea di recupero delle periferie e di via Popilia che noi abbiamo in mente».

Ma il “pensiero positivo” del primo cittadino e dell’assessore Pina Incarnato deve fare i conti con l’iniziativa del presidente dell’associazione “Legalità democratica”, Maximiliano Granata. Non si tratta di una pietra d’inciampo ma potrebbe essere interpretato come un segnale, un avviso ai naviganti per dire: «Io sono vigile».