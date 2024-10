Nuovo ospedale della Sibaritide: il tempo degli intoppi è finito

Il nuovo ospedale della Sibaritide, struttura sanitaria di eccellenza che andrà a coprire le fondamentali ed importanti esigenze dell’intero territorio che va da Cariati a Rocca Imperiale si caratterizza sia per il progetto moderno e di avanguardia, ma anche per i materiali impiegati e per le modalità di realizzazione dei reparti e dell’intero complesso dove l’utenza potrà contare su 373 posti letto. Delle caratteristiche, delle qualità performanti del presidio sanitario e dello stato dei lavori che, secondo programma, saranno completati entro ottobre 2026, ne abbiamo parlato con l’ingegnere Domenico Petrone, il project manager della società concessionaria D’Agostino. «L’ospedale della Sibariride – ha subito fatto presente l’ingegnere Petrone – sta attirando l’attenzione per la sua specificità progettuale. L’opera che stiamo realizzando sarà un’eccellenza a livello europeo, non solo perché sarà una delle prime strutture sanitarie ad essere realizzata interamente sotto il nuovo quadro normativo tecnico pluridisciplinare e sanitario post pandemico, ma anche per l’eccellenza prestazionale che avrà in termini di sostenibilità. In tanti – ha spiegato – stanno cercando di capire e tentando di emulare la nostra filosofia progettuale perché la realizzazione di un’opera sanitaria di queste dimensioni in tempi celeri è fucina di risposte per prossimi investimenti europei dei prossimi 50 anni».