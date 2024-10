Rossano, arriva l’interdittiva antimafia. Revocate 2 concessioni demaniali

Il Comune di Corigliano-Rossano ha emanato due decreti di revoca della concessione demaniale a seguito di sopraggiunta interdittiva antimafia. Il provvedimento, a quanto si è appreso, riguarda la concessione relativa ad un lido balneare in località S. Angelo, nell’area urbana di Rossano, per il servizio di posa ombrellone e stabilimento. Nello specifico, infatti, si tratta della revoca di due concessioni che fanno riferimento allo stesso soggetto titolare dell’attività. I provvedimenti sono stati emanati a seguito della informativa antimafia ricevuta nei giorni scorsi, proveniente dalla Prefettura, in risposta alle precedenti interrogazioni proposte dalla Amministrazione Comunale alla Banca Dati Nazionale Antimafia già dai primi mesi dell’anno in corso. I procedimenti di revoca, per come informa l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, si innestano in altre procedure, anche di decadenza, che il Comune sta espletando e che sono in fase di contenzioso amministrativo. Infatti già nel 2023 era in corso un procedimento di decadenza della concessione per abusi riscontrati, con relativi ricorsi al Tar da parte del soggetto che deteneva la concessione. L’intervento del comune è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo demaniale e della conseguenziale assenza di titoli validi, disposta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal Procuratore Capo Dr. Alessandro D’Alessio, già dal mese di luglio del 2022, ed in tale contesto era stato eseguito dalla Capitaneria di Porto un decreto di sequestro preventivo del lido balneare. Lo stabilimento è stato successivamente dissequestrato e riconsegnato al Comune di Corigliano-Rossano nella persona del Sindaco.