Sibari, fuori pericolo il minorenne alla guida del suv Toyota

Il minore che era alla guida del Suv coinvolto nell’incidente che martedì mattina si è verificato nei pressi dello svincolo di Cassano della Statale 534 Sibari-Firmo “di Cammarata e degli Stombi” è fuori pericolo di vita ed è stato dichiarato guaribile in dieci giorni.

Il grave impatto si era verificato alle luci dell’alba sulla Statale nel tratto dove sono in corso una serie di lavori per la costruzione del nuovo svincolo dove si innesterà il terzo megalotto Sibari-Roseto della nuova Statale 106. A causa di questi interventi, infatti, adeguatamente segnalati e in corso già da settimane, vi è una riduzione delle carreggiate da quattro a due, una per senso di marcia. Ed è proprio lì, nei pressi del chilometro dodici, che, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato il violento impatto. L'auto avrebbe impattato con un’altra vettura per poi capovolgersi più volte lungo la carreggiata, terminando la sua corsa a circa trecento metri dal punto d’impatto.

Nello scontro erano rimaste coinvolte tre auto con altrettanti feriti, di cui uno, un ragazzo di 17 anni che si trovava alla guida di un Suv Toyota ed era stato trasferito immediatamente presso l'ospedale civile Annunziata di Cosenza.