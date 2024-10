Cassano, il marito finisce in manette e a lei le bruciano l’auto

È stata distrutta dalle fiamme l’auto della moglie di Francesco Pascale. L’anonima incendi torna a colpire in città e lo fa ancora nel centro storico del capoluogo. Ad essere bruciata, stavolta, è stata una Mercedes Classe A di proprietà di una donna residente in zona. Secondo quanto ricostruito, il rogo – di natura dolosa – sarebbe stato appiccato nella notte tra martedì e mercoledì.

A certificare il dolo sono stati i Vigili del Fuoco di Comando provinciale di Cosenza intervenuti prontamente sul posto per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero alle case e alle altre vetture vicine alle quali era parcheggiata la Mercedes Classe A. Sul posto, per i rilievi di rito, anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano. Per loro, infatti, c’è molto da lavorare sul caso: l’incendio di martedì notte, infatti, potrebbe essere legato a qualche situazione riguardante il marito Francesco Pascale. L’elettricista cassanese di 48 anni insieme a Rossella Bloise, cameriera di 55 anni residente a Sibari, sono stati arrestati pochi giorni fa dai militari cassanesi con l’accusa di essere i due presunti sequestratori e rapinatori di una 69enne insegnante in pensione.