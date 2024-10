Paola, l’ospedale “San Francesco” finalmente rivede la luce

Il potenziamento dell’Emodialisi, quello dell’Ortopedia e i lavori pressoché completati per la creazione di un’altra ala dell’Oncologia nel piano seminterrato. Senza dimenticare l’ampliamento del Pronto soccorso con la creazione dell’Osservazione breve. Sono queste alcune opere - mentre altre sono in cantiere - che interessano l’ospedale “San Francesco” per investimenti di milioni di euro.

Tutto questo mentre l’Uoc Cardiologia (diretta dalla dottoressa Maria Teresa Manes) si affaccia a nuove sfide con l’installazione dei defibrillatori “indossabili”. Si porta comodamente sotto la camicia ed è pronto ad attivarsi e a salvare la vita in caso di aritmie potenzialmente mortali. L’intervento perfettamente riuscito è stato effettuato su un paziente del comprensorio da parte degli elettrofisiologi del reparto, Emilio Vanzillotta e Susanna Cassano, con il team infermieristico.

L’amministrazione comunale ha intanto espresso soddisfazione per l’impegno del presidente della Regione Calabria e del consigliere regionale Sabrina Mannarino. «Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori di ristrutturazione del reparto di emodialisi del “San Francesco”, un intervento verso il quale ci siamo spesi con determinazione, chiedendo la massima attenzione alla Regione Calabria ed al dipartimento sanità. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al consigliere regionale Sabrina Mannarino, anche per la sensibilità che sta dimostrando, ogni giorno, verso un settore importante, che è quello della salute».