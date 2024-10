Rassegna stampa 19-10-2024 edizioni Calabria

- Monito di Orsini agli imprenditori della Calabria: «Tocca a noi fare il nostro dovere» - Catanzaro, lo “scippo” dell’ex Segretariato del ministero della Cultura… non c’è. A monte del caos un errore nel decreto - Tentato omicidio a Catanzaro Lido, dopo Ciambrone anche Boccuto torna libero - Lamezia, rimpasto nelle commissioni dopo i nuovi cambi di casacca - Le conseguenze dell’inchiesta Nemesis: al Comune di Casabona arriverà un commissario - Inchiesta Petrolmafie, Rigillo ai domiciliari

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

- Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero: Mancini guiderà i comitati per il “Sì”

- Città unica: gli “autonomisti” di Rende urlano la loro contrarietà

- Frane e alluvioni, un incubo per oltre centomila famiglie del Cosentino

- Corigliano Rossano, il rammarico dei pescatori per la rinuncia di Baker Hughes

- Sanità, a Cassano scatta l’emergenza dei medici di famiglia

- Amantea, salta il progetto di fusione tra Campora e Serra d’Aiello

- FdI contro l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria: un attacco alla democrazia

- Incidenti stradali, per il Reggino un triste primato regionale

- Presunte violenze della Polizia penitenziaria a Reggio Calabria, anche un telefono cellulare nascosto nella cella di Peluso

- Riorganizzazione dell’ospedale spoke di Polistena, il Comitato chiede di vedere Occhiuto