Caso Baker Hughes, Agostinelli smentisce e attacca il Sindaco di Corigliano Rossano

Sconfitto e ingenuo, ma convinto di aver creduto fino in fondo in un progetto che andava solo ed esclusivamente nella direzione di un interesse pubblico “formidabile” e soprattutto inserito in una procedura dove non c’è stata alcuna irregolarità. Si sente così Andrea Agostinelli presidente dall’Autorità di Sistema dei Porti del Tirreno Meridionale e dello Jonio calabrese che ha voluto incontrare la stampa, carte alla mano, per chiarire, per l’ultima volta, come si sono svolti i fatti che hanno portato Baker Hughes ad abbandonare il progetto di investimento da 60 milioni di euro e 200 posti di lavoro nel porto di Corigliano.

Agostinelli si sfila anche dalla diatriba politica in corso tra il sindaco e il presidente Occhiuto, ma a Stasi manda a dire che le quattro motivazioni che sventola per il suo no al progetto (Piano regolatore, conformità urbanistica, delocalizzazione dell’investimento e legalità) sono solo “foglie di fico” perché tutto è stato fatto nella massima chiarezza e correttezza e che si è “buttata dalla finestra” una occasione che non tornerà più indietro.

«È stata una certa politica a far naufragare questo progetto, non le procedure che sono state corrette». Il presidente dall’Autorità di Sistema dei Porti illustra alcuni punti fermi e snodi chiari della vicenda. «Piaccia o non piaccia c’è una autorità sui porti che decide e la pianificazione dei porti supera ogni pianificazione di altri enti». In soldoni l’investimento poteva essere fatto, anche a prescindere dalla volontà e i cavilli burocratici sollevati dagli uffici comunali, ma non si è voluto forzare la mano davanti a una volontà territoriale.