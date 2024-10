Notte di paura in centro a Paola, accoltellato un 33enne

Accoltellato all'addome un 33enne di Paola. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è un soggetto già noto da tempo alle forze dell'ordine. E per tale motivo le indagini spaziano negli ambienti della micro criminalità. Si cerca di capire cosa abbia provocato la reazione scomposta e violenta di un altro soggetto che al momento risulta indagato. Secondo quanto finora emerso, tutto sarebbe partito fuori da un locale con conseguente “chiarimento” in strada.

L’uomo, da quanto si è appreso, sarebbe stato raggiunto da un solo fendente nella notte tra domenica e lunedì. E poi sarebbe stato lasciato ferito e sanguinante sul marciapiede. L’arma utilizzata dal rivale fortunatamente non è andata in profondità e la ferita non desterebbe particolare apprensione. Il 33enne è stato prima curato dagli operatori del pronto soccorso e poi dai camici bianchi dell’unità operativa di Chirurgia dell'Ospedale di Paola dove si trova al momento ricoverato.

Sul caso, accaduto attorno alla mezzanotte, sta indagando la Polizia giudiziaria e la scientifica del Commissariato di Paola. Il 33enne è stato sentito, nella mattinata di ieri, dagli inquirenti che stanno già seguendo una pista ben precisa e si sono messi alla ricerca dell'autore del ferimento.