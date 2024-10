Sostituzione di un pacemaker per padre Fedele Bisceglia, l'abbraccio dei tifosi del Cosenza: “Ti aspettiamo presto”

Padre Fedele Bisceglia, figura storica e carismatica della tifoseria del Cosenza Calcio, è stato ricoverato nelle scorse ore per sottoporsi a un intervento di sostituzione del pacemaker. L'operazione, programmata da tempo, si è resa necessaria per garantire il miglior funzionamento del dispositivo e la stabilità della sua salute.

Prima di entrare in sala operatoria, Padre Fedele ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso alla sua comunità e ai suoi "ragazzi" della tifoseria rossoblù, che lo hanno sempre sostenuto e accompagnato nei momenti più importanti. Attraverso la sua assistente Teresa Boerio, ha chiesto di salutare calorosamente tutti gli ultras del Cosenza, trasmettendo loro il suo affetto e la sua vicinanza.

Padre Fedele, noto per il suo impegno sociale e la sua passione per il calcio, è da sempre un punto di riferimento per la tifoseria cosentina, non solo per il suo ruolo spirituale, ma anche per la sua instancabile dedizione alla squadra e alla città. Il suo carisma e la sua forza d'animo continuano a ispirare generazioni di tifosi. La comunità dei tifosi e la città intera attendono con ansia notizie positive sul suo recupero, certi che Padre Fedele tornerà presto tra loro, più forte di prima.