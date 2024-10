Guardia medica chiusa ad Amendolara, il sindaco recluta dottori in pensione

Manca il personale e la postazione di Guardia medica funziona, ormai da mesi, solo qualche giorno a settimana, il sindaco Maria Rita Acciardi corre ai ripari e per garantire l'assistenza medica alla comunità, ha pensato di reclutare i medici attualmente in pensione e/o in servizio che vivono nel Paese della Mandorla. L'architetto Acciardi in un'apposita nota a loro indirizzata, con un oggetto assai chiaro, “Richiesta di disponibilità per turni di Guardia medica notturna, Postazione di Amendolara marina”, rivolgendosi ai professionisti, ha chiarito che «con riferimento all'oggetto l'Amministrazione comunale, stante l'acclarata carenza del Servizio di Guardia Medica predisposto dall'Asp per la nostra postazione (nel mese di ottobre l'apertura della sede è assicurata per soli cinque notti), si rivolge alle SS. LL. per la disponibilità a ricoprire, previa intesa con l'Azienda sanitaria provinciale bruzia, i turni di Guardia medica al momento non assicurati». Fidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti. Fin qui la missiva vergata dal sindaco Acciardi. Che a conti fatti, ha scritto a una ventina di camici bianchi amendolaresi che pur assicurando una notte al mese ognuno, avrebbero quasi garantito la riapertura totale della postazione di continuità assistenziale ospitata nei locali della Delegazione municipale della Marina, che serve anche l'abitato della confinante Roseto Capo Spulico con oltre 5mila persone da assistere d'inverno, che diventano 50mila durante la bella stagione. Lasciare un intero territorio senza medici non è certo accettabile, anche perchè si va a "gravare" in caso d'urgenza, sul 118 anch'esso con soli due medici a disposizione e spesso quindi attivo ma non medicalizzato, e sullo stesso Pronto soccorso del "Guido Chidichimo" di Trebisacce o addirittura del "Giovanni Paolo II" di Policoro in Lucania, che in termini di personale non godono di buona salute.