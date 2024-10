Una didattica più stimolante e aggiornata: l’IC di Taverna ha partecipato alla Fiera nazionale

«Formarsi per continuare ad offrire agli studenti e alle studentesse una didattica stimolante e al passo con le innovazioni tecnologiche che affascinano anche i docenti e che per questo hanno bisogno di essere approfondite e mediate in classe». Parole emblematiche quelle espresse dalla dirigente scolastica Gemma Faraco, introducendo i due workshop presentati dall’IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo alla Fiera Didacta di Bari, evento fieristico nazionale dedicato a scuola, università, formazione e ricerca.

“Code the nature. Natura e tecnologia a portata di bambino” e “Dar forma alle idee: l’AI a supporto dello storytelling” i titoli dei due corsi che hanno avuto il merito di centrare appieno quelle che sono state le tematiche portanti di questa edizione che ruotava intorno agli sviluppi e alle possibili applicazioni didattiche dell’intelligenza artificiale. Entrambi i workshop hanno ripercorso un’esperienza didattica significativa portata avanti con l’IC montaltese presentando un modello replicabile in qualsiasi comunità scolastica. Ai docenti partecipanti al momento formativo sono state presentate le esperienze didattiche intraprese attraverso attività laboratoriali rendendo il seminario ancora più coinvolgente e stimolante.

I presenti hanno poi approfittato delle innumerevoli opportunità presenti in fiera partecipando agli eventi organizzati dalle più importanti aziende del mondo della scuola e dall’Istituto INDIRE, insieme a convegni, workshop e seminari che spaziano dall’area tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento. «Un bagaglio di conoscenze, stimoli e innovazioni da riportare nelle nostra comunità scolastica» – ha chiosato la dirigente – «per continuare a rispondere alle nuove sfide educative e formative».