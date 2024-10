Visita di Studio all’Agenda Urbana Cosenza-Rende nell’ambito del Cluster Territori Intelligenti

Nell’ambito del Cluster "Territori Intelligenti" del Progetto Habilitas 2024, promosso dall’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e finanziato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS/MAECI), otto imprenditori, accademici e professionisti provenienti dall’America Latina hanno partecipato a una visita di studio dedicata all’Agenda Urbana Cosenza-Rende. Questa iniziativa rappresenta una delle più ambiziose operazioni di rigenerazione urbana della Calabria, con l’obiettivo di trasformare l’area Cosenza-Rende in un modello di città sostenibile e competitiva, secondo i principi delle smart cities.

Durante l’incontro con i responsabili della Strategia Urbana Sostenibile del Polo Urbano Cosenza-Rende, i partecipanti del Cluster, coordinato dallo spin-off Unical Smart City Instruments, hanno approfondito le metodologie e gli obiettivi del progetto. Nel 2019, i responsabili scientifici di Smart City Instruments, il dott. Alfredo Sguglio e prof. Natale Arcuri del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Unical, hanno formulato le linee guida per gli interventi “smart” dell’Agenda Urbana, sottolineando come per poter effettivamente costruire luoghi intelligenti è necessario adottare un approccio multidisciplinare e integrato che parta non dalla tecnologia quanto piuttosto dai bisogni dei cittadini, della città e dagli obiettivi che si vogliono perseguire.