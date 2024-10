Nuovi crolli, l’antico borgo di Castrovillari si sbriciola come un biscotto

Nuovi crolli del centro storico. È una triste realtà quella che sta riemergendo nel cuore nobile della città, vale a dire dove si sarebbe materializzato un vasto crollo nella principale incompiuta della città, vale a dire la voragine presente sotto il ponte di San Giuseppe o Ponte della Catena. La fitta vegetazione non permette la messa a fuoco del reale problema idrogeologico.

Tuttavia, l'ex presidente della Pro Civita, Franco Scruci, è tornato a segnalare nuovi “boati” nell'area ove si sviluppano tre grossi fronti franosi. L'altalena delle temperature avrebbe fatto capolino con crolli devastanti e l'assenza completa di iniziative di consolidamento. L'ultima risale a circa 20 anni fa. Anche i domiciliati del posto sono stati devitalizzati nelle loro iniziative di auto-tutela delle loro abitazioni, dando loro davvero poco o nulla da segnalare in ordine ad una problematica disastrosa, probabilmente peggiore del dissesto idrogeologico che riguarda da decenni il colle della Madonna del Castello. A poco valgono i sopralluoghi di tecnici e docenti universitari: non è stata avanzata la cura del territorio e la valorizzazione del centro storico, la cui strada principale resta chiusa, muta, per una ordinanza di 20 anni fa circa che non risolve il problema del borgo medievale, anche lui rimasto semi abbandonato e privo di quegli interventi che attendono da decenni.