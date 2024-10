Cosenza, arrestato in flagranza per furto d'auto grazie alla segnalazione sull’app “YouPol”

A Cosenza, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, guidati dal Questore Giuseppe Cannizzaro, hanno arrestato in flagranza un uomo di 27 anni per furto di autovettura. La segnalazione è partita da un cittadino tramite “YouPol”, l’applicazione della Polizia di Stato che permette di denunciare reati in tempo reale.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente, riuscendo a individuare l’auto rubata mentre il sospetto accelerava nel tentativo di fuggire. Dopo un breve inseguimento, l’uomo ha abbandonato l’auto con il motore acceso e ha tentato di nascondersi in uno stabile poco distante, lasciando cadere un cacciavite di grosse dimensioni. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, procedendo all’arresto. Il giovane, già noto alle forze dell'Ordine, è ai domiciliari.