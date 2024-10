Incontro con la Camera di Commercio di Cosenza nell’ambito del Cluster Territori Intelligenti del progetto Habilitas di IILA

Nell’ambito del Cluster "Territori Intelligenti" del Progetto Habilitas 2024, promosso dall’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e finanziato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS/MAECI), otto imprenditori, accademici e professionisti provenienti dall’America Latina hanno partecipato ad un importante incontro presso la Camera di Commercio di Cosenza, recentemente nominata sede della Convention 2025 di Assocamerestero, l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.

Le attività formative del Cluster sono coordinate scientificamente dal dott. Alfredo Sguglio, CEO di Smart City Instruments, spin-off dell'Unical e partner di IILA in questo progetto.

Il dott. Alfredo Sguglio ha valorizzato il concetto di Calabria come 'Territorio Intelligente' nel corso del VI Foro Pymes di IILA a Medellin, Colombia, evidenziando gli elementi distintivi di una Calabria all'avanguardia, innovativa e intelligente, capace di affermarsi come esempio di sviluppo dinamico, con un forte potenziale tecnologico e una visione strategica proiettata verso il futuro. Il coordinamento è condiviso con il Prof. Natale Arcuri, docente dell'Unical, che da anni è impegnato nella promozione dei temi legati alla Smart City.

Il programma di tirocinio è sviluppato dal Dr. Angelo Macilletti, Direttore delle Relazioni Internazionali di SCI, già segretario generale della Camera di Commercio dominico-italiana che ha introdotto l’incontro illustrando gli obiettivi del progetto del Cluster “Territori Intelligenti”. A seguire i Responsabili di servizio dell’Ente camerale hanno presentato la vasta gamma di servizi che la camera di commercio di Cosenza offre alle imprese unitamente al modello “Open Camera Cosenza” che contraddistingue l’ente come una delle amministrazioni pubbliche più innovative dall'Osservatorio sulle Innovazioni nel Settore Pubblico (OPSI) dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). La premessa dei lavori della giornata è stata arricchita offrendo ai giovani professionisti sudamericani una visione ampia sul tessuto economico-territoriale che popola la provincia e una proiezione anche geografica del territorio. “Lo sviluppo intelligente dei territori passa dalla conoscenza di questi ultimi e dallo scambio di best practise” pertanto proseguendo su questo filone di pensiero, i responsabili di servizio dell’ente hanno presentato i risultati raggiunti dagli stessi e l’innovatività per le imprese della provincia. Tra i temi oggetto dei lavori: l’apporto scientifico e di promozione del territorio dell’Azienda Speciale, l’aiuto alle imprese per mezzo dei bandi camerali, orientamento personalizzato allo sportello, supporto su internazionalizzazione e digitale financhè al supporto in materia di conteziosi legali. Al culmine di una giornata dedita alla conoscenza della provincia e delle best practise della Camera di Commercio di Cosenza, i professionisti del progetto “Habilitas”, durante la sessione dedicata al “confronto”, hanno avuto l’opportunità di dialogare apertamente circa la possibilità di raccogliere quanto potuto ascoltare durante l’attività e sperimentarlo nei contesti territoriali di origine.

Coordinato dal Dott. José Luis Rhi Sausi, il Progetto Habilitas, soin-off del Foro PYMES di IILA rappresenta da anni un modello virtuoso di cooperazione tra Italia e America Latina, promuovendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di strategie innovative per una crescita sostenibile dei territori.