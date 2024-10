Rassegna stampa 25-10-2024 edizioni Calabria

Venerdì 25 ottobre 2024, ecco i principali titoli del nostro giornale oggi in edicola (edizioni calabresi)

SANITA'

Indennità per il Pronto soccorso in Calabria: l’intesa c’è, ma non soddisfa tutti

IN EVIDENZA

San Marco Argentano, un estraneo nell’androne della Scuola di Via Alighieri: paura tra studenti e genitori. Fermato dai carabinieri

Un inferno durato più di vent’anni: condannato padre e marito violento a Catanzaro

Reggio Calabria, poliziotti delle volanti aggrediti: decine di rom proteggono tre giovani in fuga

Docente accusato di violenza sessuale in una scuola di Catanzaro: quattro studentesse si costituiscono parti civili

Scopre la salma di una “sconosciuta” nella cappella di famiglia: giallo al cimitero di Vibo

Grave intimidazione, data alle fiamme una trivellatrice a Paola: il racket è tornato in azione

Maltempo: il Lametino soffocato dal fango

Ospedale di Locri, concorso deserto: urologia resta senza primario