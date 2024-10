San Giovanni in Fiore, in arrivo 820mila euro per i lavori allo Stadio

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha firmato il decreto per il finanziamento di oltre 820mila euro, da parte di “Sport e Periferia”, con cui verrà rigenerata la tribuna coperta dello stadio comunale “Valentino Mazzola” e saranno ristrutturati gli spogliatoi.

«È la prima volta - precisa lo stesso sindaco - che l’impianto attuale viene interessato da un intervento di tale portata, necessario per garantire la sicurezza della tribuna e degli spogliatoi, per soddisfare le esigenze delle squadre e tifoserie locali, per assicurare la piena capienza degli spalti e, tra l’altro, per favorire i ritiri estivi di importanti Società calcistiche, in modo da aumentare l’attrattiva della città e del territorio anche sul piano sportivo, con tutte le relative ricadute economiche e d’immagine. Già nell’estate scorsa - evidenzia Succurro - avevamo provveduto al rifacimento del manto erboso del “Valentino Mazzola”, dotando il rettangolo di gioco di un moderno sistema di irrigazione controllata