San Marco Argentano, un estraneo nell'androne della Scuola di Via Alighieri: paura tra studenti e genitori. Fermato dai carabinieri

Momenti di concitazione nella tarda mattinata di ieri nell’Istituto d’istruzione superiore situato in via Dante Alighieri. Difatti, la strana quanto inopportuna presenza di un estraneo nell’androne della Scuola ha messo subito in allerta un paio di operatori scolastici che hanno avvisato immediatamente i militari dell’Arma di stanza presso la locale Compagnia.

Nel frattempo il giovane, di cui non sono state rese note le generalità, ma a quanto pare già noto alle Forze dell’ordine, sembra che stesse cercando qualcuno per un presunto “regolamenti di conti”. Di lì a poco, però, alcune pattuglie a sirene spiegate sono giunte nel più breve tempo possibile presso l’istituto e dopo aver fermato il soggetto l’hanno condotto nei locali della Stazione per interrogarlo.

Pur essendo una scuola superiore, sono tanti i minori specie delle prime classi che frequentano la scuola multidisciplinare che ha al suo interno il Geometra, il Liceo classico e l’Alberghiero ed altri indirizzi.

Fondamentale, quindi, l’arrivo degli uomini della Benemerita che hanno scongiurato qualsiasi tipo di sconsiderata iniziativa che potesse portare a guai peggiori soprattutto per gli alunni e le altre persone presenti. Le indiscrezioni, filtrate anche tramite alcuni genitori avvisati a loro volta dai figli che sono stati bloccati nelle aule per evitare eventuali conseguenze, parlavano – in un primo momento – di un uomo armato, ma la cosa non è stata confermata dal comandante della Compagnia. Non ci sono al momento notizie certe né sul suo fermo di polizia giudiziaria o addirittura sull’eventuale arresto perché la posizione dell’indagato è vaglio del Pm della Procura della Repubblica di Cosenza incaricato di seguire la delicata vicenda. Restano da individuare i motivi della sua incursione nei locali scolastici che ha fatto vivere momenti di panico e di paura a tutti i presenti.