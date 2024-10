Alisea, la studentessa non vedente di Cariati e l'insegnante di sostegno che non conosce il Braille

La vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Vittoria Baldino, ha annunciato la presentazione di una interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione in merito alla vicenda. «Rivolgo un appello al ministro dell’Istruzione, all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria e alla dirigente dell’Istituto comprensivo di Cariati - afferma la parlamentare - affinché intervengano con urgenza per tutelare il diritto di Alisea all’istruzione e alla piena integrazione scolastica. È indispensabile che le istituzioni scolastiche si assumano le proprie responsabilità garantendo a ogni alunno un’educazione che sia accessibile e inclusiva. Per questo nei prossimi giorni depositerò un’interrogazione parlamentare e una formale richiesta di intervento agli enti interessati perché alla giovane Alisea, alunna a Cariati, non vedente a causa di retinopatia sia assicurato un docente di sostegno specializzato nell’uso del linguaggio Braille».

Una storia di "barriere burocratiche" quella che ha come protagonista Alisea, una studentessa non vedente che frequenta il quinto anno del liceo scientifico "Stefano Patrizi» di Cariati (Cosenza) la cui docente di sostegno non conosce il linguaggio Braille .

«E' inaccettabile - sostiene Baldino - che, in una scuola pubblica italiana, un’alunna con disabilità visiva debba affrontare gravi disagi nell’apprendimento a causa della mancata assegnazione di un docente di sostegno specializzato nel linguaggio Braille. E’ inaccettabile che le istituzioni scolastiche decidano in contrasto con quanto disposto dalla pur nota sentenza del Consiglio di Stato n. 5851/18. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che, qualora un docente con le competenze necessarie non sia presente in graduatoria, l'istituzione scolastica ha l’obbligo di ricorrere a soluzioni alternative per garantire un supporto specialistico, in modo da non arrecare pregiudizio alla formazione scolastica dell’alunna. Il docente di sostegno per poter essere considerato valida presenza, quindi non inutile, idonea a favorire l’integrazione e l'inserimento del disabile nel contesto scolastico, deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap di fronte al quale si trova ad operare».