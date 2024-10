La CNA provinciale di Cosenza premiata durante la convention nazionale a Roma

Grande soddisfazione. La CNA provinciale di Cosenza è stata premiata nei giorni scorsi a Roma durante la convention nazionale dal titolo “CNA davanti a tutti” come struttura associativa in continua crescita. Il presidente nazionale Dario Costantini e il segretario generale Otello Gregorini hanno conferito alla confederazione l'ambito riconoscimento durante l'affollata manifestazione. La dirigenza nazionale ha riconosciuto il grande lavoro svolto nel Cosentino dal presidente Francesco Citino.

Il risultato ottenuto è frutto di un impegno di squadra che coinvolge il direttore Giancarlo Rondinella, i dirigenti e i dipendenti della sede provinciale della confederazione.

La CNA svolge sul territorio un ruolo molto importante ed è riconosciuta dalle imprese associate e dalle Istituzioni come una interlocutrice seria e affidabile.

Il presidente Citino dichiara: "Ci auspichiamo di continuare col massimo impegno e in condivisione sempre su questa strada. Il riconoscimento ottenuto anche come CNA Calabria ci ha inorgoglito ancora di più a livello nazionale.”