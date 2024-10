Le residenze artistiche di Cosenza versano nell’abbandono

Questa volta non ce l’hanno fatta, cedendo alla pioggia caduta nei giorni scorsi anche sul capoluogo bruzio. Alcuni stand ancora presenti su quello che un tempo era definito il Lungofiume Boulevard, dalle parti di via Bendicenti, dove d’estate si riversavano migliaia di giovani, si sono sbriciolati come grissini, tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, pronti a transennarne il perimetro.

Spazio attualmente inoperoso, allo stesso modo dei BocsArt. Parlando del Museo di Alarico e di come la squadra di governo locale intende procedere per portare a compimento l’infrastruttura posta all’ingresso del centro storico, il sindaco, Franz Caruso, ha accennato anche all’idea elaborata da Palazzo dei Bruzi indirizzata al rilancio di entrambe le strutture, attualmente, però, piombate nell’oblio.

Le residenze artistiche addobbate sul lungofiume, infatti, giacciono lì inoperose e la scarsa frequentazione ha favorito la presenza di discariche a cielo aperto all’esterno, segnalate dalla minoranza che in quella occasione ha chiesto al Comune una riqualificazione dell’intera area, in preda all’incuria e all’abbandono, seppure un intervento di pulizia pare sia stato effettuato.