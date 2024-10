Ospedale di Castrovillari, dall’Asp bruzia segnali poco confortanti

Poche garanzie per l'ospedale Spoke di Castrovillari. Non è bastata, al Comitato delle Associazioni per la tutela dell'ospedale di Castrovillari, la grande manifestazione dello scorso venerdì 11: si tratta di una dura valutazione che emerge plasticamente dalla riunione che i rappresentanti del Comitato hanno tenuto giovedì con il Ds dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano. Al Dg, e questo alla presenza del Conislgiere regionale, Ferdinando Laghi, è stato consegnato un ulteriore documento del Comitato – coordinato dal suo Portavoce, Pino Angelastro – contenente i dati dettagliati sulle troppe carenze e problemi dello spoke "Ferrari" che interessano quasi tutti i reparti presenti. «Non siamo soddisfatti di questo incontro in Asp – hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni Avo, Avis, Afd, Amici Del Cuore, Amici e Solidarietà e Partecipazione - perchè si è voluta difendere, ancora una volta, una linea che ha portato al progressivo smantellamento dell'ospedale di Castrovillari. Siamo convinti che la strada per rilanciare la sanità del territorio e quindi il diritto alla salute delle persone, passi attraverso una realistica valutazione della situazione clinica e organizzativa- del Presidio del Pollino, anche attraverso un’attenta lettura dei dati e delle proposte che noi abbiamo messo nero su bianco».