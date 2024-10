Patto Comune di Cassano-Prefettura contro le infiltrazioni mafiose

Tenere sotto controllo cantieri e imprese prevenendo infiltrazioni mafiose e tutelando, allo stesso tempo, i lavoratori. È stato sottoscritto in Prefettura un’intesa per la legalità finalizzata alla prevenzione, al controllo ed al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dei lavori pubblici del territorio del Comune, con verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri. A siglarlo sono stati il Prefetto della provincia di Cosenza, la dottoressa Rosa Maria Padovano, il sindaco di Cassano, Giovanni Papasso, e i rappresentanti dell’ispettorato del lavoro e delle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil alla presenza dei vertici delle forze di polizia (con i referenti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia). Uno degli strumenti principali concordati nell’intesa per perseguire lo scopo è rappresentato dall'estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture anche “sotto soglia”, affiancandovi il monitoraggio costante, tramite il gruppo interforze antimafia, dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione dei contratti.