Terribile frontale tra due auto a San Marco Argentano: morto un uomo di 48 anni. Due feriti trasportati in ospedale

Un nuovo incidente mortale sconvolge la Valle dell’Esaro. Questa mattina ha coinvolto due auto sulla Strada Statale 283 che dall’entroterra cosentino conduce al Tirreno. È accaduto nei pressi di un'area di servizio non lontana dal bivio che porta in località Pezze, sede della Compagnia dei Carabinieri. I militari dell’Arma sono stati i primi ad accorrere sul posto per i soccorsi ed i successivi rilievi. Pesante il bilancio: un uomo di 48 anni, Luigi Falsetta, originario di Corigliano è morto e due feriti, tra cui una donna che guidava una delle due auto. Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso ed i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato in entrambe le direzioni anche per la mezza in sicurezza del sito.

In aggiornamento.