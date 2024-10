Castrovillari, sfuma la ristrutturazione della vecchia Statale 105

Spariti nel nulla i sei milioni di euro che dovevano servire per migliorare l'accesso alla Salerno Reggio Calabria. I riflessi negativi del progetto, soprattutto il blocco dell'iniziativa segna il destino del pericolosissimo incrocio della Pietà, quadrivio dal quale dovrebbero partire le lavorazioni della Regione e un diverso decoro urbanistico della città: l'incrocio non è stato ancora messo in sicurezza (è prevista una rotatoria nei lavori di ammodernamento della vecchia Ss 105); non è stato predisposto un migliore deflusso delle acque di superficie; non è stata ripulita un'area antistante che potrebbe essere trasformata in un punto di partenza e arrivo dei pullman di linea; non si è neppure proceduto alla pulizia di aree che non permettono la perfetta visibilità di tutto l'impianto viario che sale verso Frascineto. I chilometri che legano la Pietà con Frascineto – tre in tutto – qualche anno fa finirono in un maxi progetto che non sembra aver portato alcun tipo di frutto, tanto che tutto l'impianto viario presenta curvoni ciechi e delle brutture urbanistiche all'ingresso di Via del Cerviero (strada di accesso al Tribunale) e su Via dei Moranesi.