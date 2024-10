I pensionamenti mettono a rischio il poliambulatorio di Cassano

Occorre uno sforzo per evitare che presto il poliambulatorio di via Ponte Nuovo sia senza assistente sociale e specialista a seguito di alcuni pensionamenti. È questa la nuova segnalazione del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme. «A breve – scrivono – al Poliambulatorio di Cassano mancheranno l’assistente sociale e la specialista per pensionamento. Due importanti figure per tanti ragazzi affetti da disabilità e problematiche di natura sociale». È questo l’appello rivolto dagli iscritti all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza dal Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme. «Abbiamo semplicemente raccolto – scrivono – quanto mi è stato riferito da una mamma, con una figlia bisognosa del supporto delle due operatrici, fondamentali anche nella gestione dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità».