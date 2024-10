Paura a Cassano, lite finita a coltellate: si cerca l’aggressore

Sono stabili le condizioni dell’uomo ferito oggi con quattro coltellate a Sibari. Si tratta di un trentatreenne del posto colpito con quattro fendenti, per cause ancora in via di accertamento, da un uomo di origine straniera – probabilmente maghrebina –. L’episodio si sarebbe verificato poco fuori un bar che si trova nei pressi della rotatoria che conduce alla stazione di Sibari. Secondo quanto emerso, pare che l’episodio sarebbe scaturito a seguito di una lite cominciata addirittura sabato sera. I due soggetti, l’italiano e l’extracomunitario, avrebbero avuto un diverbio – per motivi ancora sconosciuti – proseguito ieri. Apparentemente, però, gli animi sembravano essersi calmati già sabato sera e la situazione tornata alla normalità. Stamattina, però, i due si sono rivisti non è chiaro se in modo fortuito o se si erano dati appuntamento per un chiarimento poi degenerato in una lite conclusa con l’accoltellamento. Fatto sta che, a un certo punto, il maghrebino avrebbe estratto un coltello infliggendo quattro fendenti al rivale che è caduto a terra in una pozza di sangue. A quel punto è stata allertata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Cassano centro e l’elisoccorso che ha trasferito il trentatreenne all’ospedale civile “Annunziata” di Cosenza. Dopo le prime forti preoccupazioni le sue condizioni sono state definite stazionarie e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le coltellate, per fortuna, non avrebbero colpito organi vitali interessando solo tessuti superficiali con una copiosa perdita di sangue. In ogni caso il trentatreenne verrà ancora tenuto in osservazione e se le sue condizioni resteranno stabili anche nelle ore successive già oggi o domani potrebbe essere dimesso.

A chiarire come siano andati precisamente i fatti ci penseranno i carabinieri della Compagnia di Cassano prontamente intervenuti sul posto. I detective del capitano Michele Ornelli, coordinati dal capo dei pm di Castrovillari, Alessandro d’Alessio, danno la caccia all’immigrato che abita nelle campagne.