Città unica e nuovi scenari, incontro promosso domani dal Rotary Club Cosenza

“Quali scenari per la città unica”. Questo il tema di strettissima attualità che il Rotary Club Cosenza

approfondirà domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.00 nel corso di un incontro che si svolgerà presso l’Hotel San Francesco di Rende. A parlarne sarà Domenico Passarelli, professore di Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica della Calabria.

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Cosenza, avvocato Mario Stella, il tema sarà introdotto dal Past

Presidente del Club e professore di Architettura Tecnica dell’Unical, Alessandro Campolongo.

“L’incontro ha come obiettivo – afferma il Presidente del Rotary Cosenza – quello di comprendere dal punto

di vista tecnico, l’impatto che la città unica avrà sul nostro territorio nel momento in cui diventerà una realtà”

.