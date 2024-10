San Giovanni in Fiore, corriere ha un malore mentre era alla guida del suo automezzo e muore

“La morte la si trova ovunque”: e Franco Di Francesco, classe 1959, un corriere di Tortora, l’ha “trovata” stamani intorno alle 9 a San Giovanni, in via Panoramica (in pieno abitato), a qualche centinaio di metri dallo svincolo sud della Paola-Sila-Crotone. L’operatore viaggiava in direzione svincolo, quando è stato colto da malore, all’ultimo respiro, però, ha cercato di fermare il mezzo che s’è fermato urtando non in modo violento un’auto che viaggiava in senso contrario. Subito s’era capito che il poveretto era stato colto da malore e a nulla sono valsi i primi e rapidi interventi dei sanitari del Suem 118 cittadino. Sul posto per i rilievi del caso sia gli agenti della polizia locale che della provinciale. Nessun dubbio sulla causa del decesso, originato da “arresto cardiaco”. La salma di Di Francesco nel frattempo è stata trasferita nel locale obitorio in attesa che il medico legale ne ordini la consegna ai familiari.