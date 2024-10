Carenza idrica nel centro storico di Corigliano Rossano

L’assenza di acqua dai rubinetti del centro storico Ausonico ha scatenato una nuova protesta verso il Comune da parte del Movimento del Territorio che ha evidenziato come il grave inconveniente si sia verificato l’altro ieri, domenica, senza preavviso verso i cittadini.

Per questo gli esponenti del sodalizio hanno inteso denunciare che i due centri storici della terza città della Calabria «non possono e non devono essere ostaggio del fontaniere o dipendente comunale di turno che decide di lasciare per una domenica intera residenti, esercizi commerciali ed attività senza acqua».

Da qui la domanda: «Come si può parlare di turismi e opportunità di sviluppo, se manca la benché minima programmazione per ridurre i disagi legati ai disservizi, continui e costanti, non solo sull’acqua ma anche per quanto riguarda la fogna?». Quindi lanciano la stilettata verso l’Amministrazione comunale. «Invece che su interventi secondari e di facciata – suggeriscono - si investano fondi Pnrr per risolvere le criticità».

Entrando ancora nel particolare di quanto si sarebbe verificato nella città antica di Corigliano e facendosi portavoce del malcontento dei cittadini i rappresentanti del sodalizio ribadiscono che gli abitanti del centro storico hanno dovuto aspettare le prime ore di ieri mattina per vedere uscire nuovamente acqua dai propri rubinetti. Il Movimento del Territorio affonda ancora di più le critiche verso il Comune sostenendo che «come purtroppo spesso accade non c’è traccia di comunicazioni da parte dell’Ente.

Non è dato sapere – si aggiunge - se l’acqua sia mancata per un guasto o per altro; se era già disponibile ieri e se, quindi, bastava solo aprire l'acquedotto. Sappiamo – concludono gli esponenti del movimento politico fondato dalla consigliera comunale e regionale Pasqualina Straface - che la lunga estate senza acqua ha aggravato la situazione, che acqua non ce n’è e che va centellinata, ma non è possibile lasciare un’intera area urbana senza per una giornata intera senza alcuna motivazione».