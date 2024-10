L’ambasciatrice del Kosovo in Italia in visita istituzionale alla Provincia di Cosenza

Si è svolta nella giornata di ieri la visita ufficiale dell’Ambasciatrice del Kosovo in Italia, S.E. Nita Shala, alla Provincia di Cosenza. L'incontro, volto a rafforzare i legami bilaterali e promuovere la cooperazione tra il Kosovo e l’Italia, ha visto la partecipazione di una delegazione di sindaci delle Comunità arbëreshë del territorio cosentino.

L’Alto Diplomatico è stata ricevuta dalla Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, con la quale ha avuto un primo incontro riservato nell’Ufficio di Presidenza nel corso del quale hanno discusso temi di rilevanza comune, tra cui il potenziamento delle relazioni commerciali, culturali e educative, nonché la promozione di iniziative tra i due territori.

L’incontro pubblico, alla presenza dei Sindaci arbëreshë e dei Dirigenti dell’Ente, si è svolto nella splendida Sala degli Specchi, la cui bellezza e importanza architettonica è stata molto apprezzata dall’Ambasciatrice.

La Presidente Succurro ha ringraziato calorosamente S.E. Nita Shala per la grande attenzione che ha inteso riservare alla nostra provincia in occasione della sua prima visita in Calabria, «una provincia, quella di Cosenza, in cui la comunità arbëreshë è la più numerosa della Calabria – ha sottolineato Rosaria Succurro – con 21 comuni su trenta complessivi». La Presidente ha inoltre ricordato il legame di amicizia che intercorre da tempo fra la Repubblica del Kosovo e la Provincia di Cosenza, suggellato anche dal Patto di Amicizia stretto con la Città di Peja.

Tutti i Sindaci presenti hanno omaggiato l’Ambasciatrice con i loro interventi di benvenuto e invitandola a visitare le loro comunità, luoghi che custodiscono le radici, la memoria, la lingua e i costumi delle origini pur essendo profondamente integrate con la realtà calabrese e italiana più in generale.

«È fondamentale sviluppare una rete di collaborazione che possa portare benefici reciproci e favorire lo scambio di idee e di esperienze tra le nostre comunità», ha dichiarato l’Ambasciatrice, aggiungendo che «Il Kosovo e l’Italia condividono valori comuni e una storia che deve essere coltivata attraverso il dialogo e la cooperazione». Nita Shala ha infine espresso il suo apprezzamento per l’Italia e per la Calabria, in particolare per il cosentino, «un territorio dove è facile sentirsi a casa».