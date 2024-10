Corigliano Rossano, organico del 118 ridotto al lumicino: mancano 31 medici

Il servizio di emergenza del 118, essenziale e fondamentale per la salvezza di vite umane, così come il reparto del Pronto soccorso continuano a manifestare le note carenze di personale, mentre le due strutture continuano ad operare grazie alla professionalità ed abnegazione dei pochi medici, infermieri ed oss.

Il numero dei medici del 118, delle postazioni presenti sul territorio della costa ionica cosentina, a partire dello spoke di Corigliano Rossano, Cariati, Cassano, Trebisacce, infatti, è ridotto al lumicino passando da 36 unità a solo 5. Una carenza gravissima che impedisce alle equipe che intervengono, nella maggior parte dei casi senza medico, di fornire quel servizio adeguato che, come accadeva spesso, si risolveva nella residenza del paziente fornendo, da parte del medico, le terapie adeguate al caso. Ciò avviene sia per la carenza di medici in generale, ma anche perché si preferiscono altri reparti ospedalieri da parte del personale medico.

«Una situazione che si trascina ormai da tempo, a cui si aspetta che si possa sopperire con il potenziamento e con l’impiego di medici cubani – ha sottolineato il segretario regionale del Sindacato Medici Italiani, dott. Sinibaldo Iemboli – dimenticando, da parte degli organi preposti, che il 118 rappresenta un presidio importantissimo».