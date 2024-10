Cosenza, corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici: Domenico Quaglio condannato a sei anni

Un avvocato, due finanzieri e una ex consigliera comunale sono stati condannati per accesso abusivo al sistema informatico. La sentenza di primo grado è stata emessa dal gup di Catanzaro nei confronti dell’avvocato cosentino Domenico Quaglio (in passato ha anche ricoperto il ruolo di amministratore delegato del Cosenza Calcio), dell’ex moglie (che è stata in passato consigliere comunale di Rende) e dei finanzieri Ercole Iorio e Cosimo Antonio De Fazio.

Si tratta di un’inchiesta che nel 2023 portò all’arresto degli indagati e che ruotava attorno alla società informatica Sirinformat, riconducibile all’avvocato cosentino Quaglio. Quest’ultimo è stato condannato a sei anni di carcere, i due finanzieri Iorio e De Fazio sono stati condannati entrambi a 5 anni di reclusione. Mentre Bafaro è stata condannata alla pena di 4 anni e 8 mesi di carcere. Tra gli altri indagati, Germano Filice ha patteggiato la pena a 3 anni di reclusione con conversione della pena in lavoro di pubblica utilità,mentre Jessica Filice è stata assolta da tutti i capi di imputazione. Tutti gli imputati sono stati condannati anche al risarcimento nei confronti dell’Inps che si è costituita parte civile. I finanzieri dovranno risarcire anche il MEF.