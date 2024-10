Gli stagisti di Habilitas in visita all’Its Iridea di Cosenza: innovazione e formazione per i territori intelligenti

Nell’ambito del Cluster "Processi di Innovazione per lo Sviluppo di Territori Intelligenti," gli stagisti del progetto Habilitas, promosso dall’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e sostenuto dalla DGCS/MAECI, hanno visitato l’ITS Iridea di Cosenza, un’eccellenza formativa specializzata nell’ambito agroalimentare e nella gestione sostenibile delle filiere agricole. Durante questa esperienza immersiva, i giovani professionisti provenienti dall’America Latina hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le innovazioni e le pratiche sostenibili che definiscono il percorso formativo dell’ITS Iridea, dedicato alla valorizzazione del territorio calabrese e alla promozione di un’agricoltura integrata e sostenibile.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono ormai un pilastro della formazione professionale italiana, offrendo percorsi post-diploma che rispondono alle esigenze di settori strategici per l’economia del Paese, come il manifatturiero, il turismo e, soprattutto, l’agroalimentare. Nati con l’intento di colmare il divario di competenze tecniche, gli ITS formano professionisti altamente specializzati che contribuiscono al trasferimento tecnologico e all’innovazione delle piccole e medie imprese, il cuore pulsante del sistema produttivo italiano. Gli ITS offrono un approccio educativo che unisce la teoria alla pratica, preparando i giovani a entrare con successo nel mercato del lavoro con competenze immediatamente spendibili​.

L’ITS Iridea, in particolare, è un istituto di eccellenza che si concentra sul settore agroalimentare, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle produzioni locali e alla gestione sostenibile delle risorse. Fondato per rispondere alle necessità del territorio calabrese, l’ITS Iridea forma esperti in grado di innovare e promuovere il Made in Italy, integrando agricoltura 4.0, sostenibilità e marketing dei prodotti tipici. La sua offerta formativa comprende corsi di alta specializzazione, come quello per Tecnico Superiore per il Controllo, la Valorizzazione e il Marketing delle Produzioni Agrarie, e si distingue per un modello didattico che integra le conoscenze teoriche con esperienze pratiche sul campo​.

Il programma della giornata ha avuto inizio con l’intervento del dott. Angelo Macilletti, Direttore delle Relazioni Internazionali di Smart City Instruments e partner scientifico del progetto, che ha illustrato il tema “Territori intelligenti: la svolta qualitativa del cibo.” Macilletti ha spiegato come la Calabria, attraverso un’attenta combinazione di innovazione tecnologica e sostenibilità, stia emergendo come un modello di territorio intelligente, dove agricoltura, innovazione sociale e preservazione del patrimonio culturale convergono per un futuro inclusivo e sostenibile.

Successivamente, la Prof.ssa Felicita Cinnante, Presidente della Fondazione ITS Iridea, ha introdotto gli stagisti al modello formativo dell’ITS Academy. La Prof.ssa Cinnante ha illustrato come l’ITS Iridea rappresenti un esempio di scuola di eccellenza, volta a formare professionisti capaci di coniugare competenze avanzate con un profondo rispetto per la tradizione. La formazione, che include oltre 1800 ore di studio di cui una significativa parte dedicata a tirocini in aziende del settore, offre agli studenti l’opportunità di applicare sul campo le competenze apprese in aula, contribuendo così al rilancio delle eccellenze enogastronomiche regionali e alla sostenibilità del territorio​.

Durante la visita, gli stagisti hanno potuto esplorare i laboratori e le attività dell’ITS Iridea, scoprendo le tecnologie e le metodologie avanzate impiegate per l’ottimizzazione delle filiere agroalimentari e la gestione sostenibile dei processi produttivi. La formazione offerta dall’ITS si concentra sull’uso di tecnologie moderne e sostenibili, orientate a promuovere l’eccellenza del Made in Italy e a preservare la dieta mediterranea, un patrimonio culturale e alimentare che la Calabria difende e valorizza con dedizione.

Il programma del Cluster “Territori Intelligenti,” coordinato scientificamente dal dott. Alfredo Sguglio, CEO di Smart City Instruments spin-off Unical e partner dell’IILA, mira proprio a promuovere la Calabria come un “Territorio Intelligente” – un modello di sviluppo unico in cui si fondono tradizione e innovazione. "La Calabria è un laboratorio di innovazione," ha dichiarato Sguglio, "dove memoria storica e tecnologie moderne convivono, creando un contesto dinamico e sostenibile. Questo territorio può fungere da esempio per dimostrare che l’innovazione non deve allontanarci dalle nostre radici, ma integrarle in una visione di sviluppo che rispetta e valorizza la cultura locale.”

La mattinata si è conclusa con una raffinata degustazione di prodotti tipici calabresi presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza. In un’atmosfera conviviale, i partecipanti al progetto Habilitas hanno potuto apprezzare la straordinaria ricchezza del patrimonio gastronomico calabrese, simbolo perfetto dell’incontro tra tradizione e innovazione sostenibile. Tutti i prodotti in degustazione sono stati preparati con cura dagli studenti dell’ITS Iridea, che hanno applicato con maestria le competenze acquisite, dimostrando come la formazione ricevuta sappia combinare eccellenza tecnica e valorizzazione del territorio.

Questa esperienza ha permesso agli stagisti di cogliere il valore dell’educazione integrata offerta dall’ITS Iridea, che non solo promuove le eccellenze enogastronomiche regionali, ma forma anche professionisti capaci di valorizzare e innovare i prodotti della tradizione calabrese con un approccio sostenibile.