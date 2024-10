L'Unical piazza il colpo da novanta. Il prof. Ciro Indolfi insegnerà come docente straordinario

Ciro Indolfi, cardiologo di fama internazionale e Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, entra oggi (30 ottobre 2024) in servizio come professore straordinario all’Università della Calabria, chiamato a guidare un ambizioso progetto di ricerca che si avvarrà delle più recenti tecnologie dell’intelligenza artificiale per la diagnosi e la prognosi delle malattie cardiovascolari.

Concluso il suo incarico ordinario all’Università "Magna Graecia" di Catanzaro, Ciro Indolfi ha scelto il settore pubblico, preferendolo alle opportunità private, e ha partecipato alla Call dell’Università della Calabria (Unical). L’ateneo lo ha assunto come professore straordinario, trattenendolo in servizio grazie a una nuova normativa che consente ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali in medicina e chirurgia di proseguire la propria carriera. La posizione di professore straordinario, istituita ai sensi della legge 230/2005, permette alle università di attivare programmi di ricerca in collaborazione con soggetti privati, interamente finanziati da questi ultimi.