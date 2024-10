San Marco Argentano, beccati con la coca e 3600 euro in contanti: arrestati due conviventi

Nella giornata di ieri, il personale della polizia di Stato ha effettuato diversi controlli nella provincia di Cosenza, con particolare attenzione alla zona della Valle dell'Esaro. Questi interventi, disposti dal questore Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla Procura della Repubblica locale, hanno portato all'arresto di un uomo e una donna a San Marco Argentano, in un'area rurale della cittadina.

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile con l'ausilio del Nucleo Cinofili della Questura di Vibo Valentia e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, si è svolta presso la residenza dei due indagati. Durante il controllo, la donna, appena rincasata, ha tentato di eludere la sorveglianza entrando in bagno con la scusa di dover prendere qualcosa, per poi uscire in fretta dicendo di dover andare al lavoro. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che le hanno chiesto di mostrare il contenuto della borsa: al suo interno è stato trovato un barattolo con 36 grammi di cocaina e oltre 2400 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.