A Stilo la prima tappa del Bivongi Doc Fest. Giornalisti e produttori alla scoperta del territorio

Si è svolta domenica a Stilo, presso Tenuta DieciMani, la prima tappa di Bivongi Doc Fest, un viaggio tra i sapori e le tradizioni dei vini Bivongi Doc per scoprire e assaporare direttamente nei territori in cui nascono. Un grande evento a stretto contatto con chi produce i vini e con le storie affascinanti che arricchiscono ogni calice Bivongi Doc. Questo evento, dedicato al vino Bivongi DOC, ha offerto ai visitatori un'esperienza unica, combinando storia, cultura e buon vino.

La degustazione è stata accompagnata da una narrazione che ha svelato la storia e le tradizioni vitivinicole locali, offrendo uno spaccato affascinante delle tecniche di coltivazione e delle peculiarità del vino.

"Questa prima tappa rappresenta un importante traguardo per il nostro Consorzio," ha dichiarato il presidente Adele Lavorata. "Abbiamo avuto l'opportunità di mostrare ai visitatori non solo la qualità dei nostri vini, ma anche la bellezza e la storia del nostro territorio. Siamo entusiasti dei riscontri positivi ricevuti e siamo convinti che questo progetto possa continuare a crescere e a portare sempre più visitatori nel nostro territorio”, ha ribadito Lavorata. Piena soddisfazione è stata espressa, anche, dal direttore del Consorzio Giuseppe Perri. E dai produttori che hanno accolto giornalisti di settore e curiosi per una nuova proposta comunicativa legata al mondo vitivinicolo. "Il nostro obiettivo è creare un legame diretto tra il consumatore e il produttore, mostrando il lavoro, la passione e la tradizione che stanno dietro ogni bottiglia di vino Bivongi”, hanno enfatizzato Perri e consorziati. I sommelier della Fisar hanno poi fatto degustare diversi rossi, rosati e bianchi. Bivongi doc è un Consorzio giovane, in crescita e con un'identità ben precisa. Appuntamento alle prossime tappe.