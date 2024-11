Corigliano Rossano, ennesima intimidazione a un imprenditore agricolo: recise cento piante

Ancora una impresa agricola sotto attacco. Esattamente ad un mese di distanza dagli ultimi inquietanti episodi, un nuovo caso di un'impresa agricola colpita da ignoti scuote la comunità. La notte scorsa sono state tagliate più di 100 piante di agrumi e olivi secolari in un fondo in contrada Foresta, nell’area urbana di Rossano. Ad essere colpito un imprenditore della zona, con attività diversificate anche in altri settori. Ignoti hanno agito indisturbati, tagliando le piante che proprio in questo periodo arrivano alla loro massima produzione. Non solo un danno economico, ma anche uno sfregio al patrimonio secolare di queste terre. Il gesto e le modalità seguite sembrano ricalcare quelle registrate negli ultimi tempi in casi analoghi, con episodi che si sono verificati in entrambe le aree urbane di Corigliano Rossano. La scoperta del taglio delle piante è avvenuta ieri mattina e l’azione distruttiva dovrebbe risalire alla notte prima. Chi ha agito ha aspettato la notte per entrare in azione, ma doveva anche essere sicuro di non venire scoperto, sempre che chi ha agito sia una persona singola poiché il taglio di ben 100 piante richiede tempo e forza. Una volta scoperto quanto accaduto la cosa è stata subito denunciata alle forze dell'ordine.