Montalto Uffugo, ladri sradicano dal muro la cassaforte con oro e soldi

Topo di appartamento nuovamente in azione a Montalto. La banda di ladri stra creando allarme tra i residenti. Questa volta la loro azione si è concentrato a Collina Salerni, a Settimo. L’altra sera verso le sette i malviventi si sono introdotti, forzando le serrature dell’ingresso, all’interno di una villetta su via Salerni.

Una volta dentro, approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno saccheggiata l’abitazione, sradicando dal muro la cassaforte. Ricco il bottino, ancora in via di quantificazione da parte degli inquirenti, insieme ai danni vari all’abitazione lasciati dai topi di appartamento. All’interno della cassaforte c’erano gioielli e oro e anche soldi. Una volta rientrati i proprietari hanno trovato l’amara sorpresa con la casa messa a soqquadro e il buco al muro senza la cassaforte. Subito è partita la telefonata ai carabinieri, i quali giunti sul posto hanno iniziato ad effettuare i rilievi per avviare le indagini e risalire agli autori del furto.