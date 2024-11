“Una palestra per due? Parliamone”, lettera di un comitato di cittadini ai commissari straordinari di Rende

Monta la polemica sul fronte scolastico rendese. Attraverso una lettera scritto dal Comitato di cittadini Comunità in partecipazione diretta, il cui portavoce è Carlo Rinaldo, è stato fatto presente come sia poco conveniente la condivisione della palestra scolastica all'interno del Liceo Scientifico Pitagora

La lettera firmata

Correva l’anno 2008 e gli allora amministratori della Provincia di Cosenza e del Comune di Rende scelsero “genialmente” di risolvere il problema della mancanza della Palestra al Liceo Scientifico Pitagora di Rende stipulando una problematica Convenzione: Concessione da parte del Comune di Rende a titolo gratuito del diritto di superficie dell’area su cui sorge la palestra alla Provincia in cambio dell’uso della stessa palestra anche agli alunni della Scuola Elementare Stancati. Tra le tante domande “spontanee” retoriche che sorgono, una la esterniamo: è possibile progettare una nuova Scuola, Elementare “Stancati”, senza prevedere una palestra? ​​​ Essendoci il “pasticcio” della Convenzione tra i due Enti, ci appelliamo ai Commissari Prefettizi di Rende per intervenire nel senso di richiedere la redazione di un Regolamento, da parte della Provincia, di utilizzo della palestra, Regolamento inesistente ad oggi, che rispetti le esigenze DIVERSE, nei numeri e nella differente fascia di età, delle due istituzioni scolastiche. ​​ Si dovrebbero convocare i due Dirigenti scolastici in Municipio per redarre una condivisa proposta di Regolamento da recapitare alla Provincia che fino ad oggi ha prodotto solo un “Invito” alle due dirigenze scolastiche per l’utilizzo a settimane alterne. Soluzione che non è equilibrata rispetto alle enormi diversità delle due Scuole per come detto sopra. ​​​​​​ Siamo certi che la sensibilità mostrata fino ad oggi nella risoluzione delle grosse problematiche del Comune di Rende dai Commissari Prefettizi generi un tempestivo intervento ragionevolmente efficace per redimere formalmente la diatriba.