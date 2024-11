Rende, prima l'incidente e poi la lite furibonda. Aggredito pure un vigile

Un altro incidente stradale si è verificato a Rende, questa volta in via Torino, scatenando una serie di eventi che hanno portato quasi a una rissa. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente - avvenuto poco dopo le 19 di ieri sera - ha coinvolto due veicoli, causando un blocco del traffico e un acceso confronto tra i conducenti. La situazione sarebbe rapidamente degenerata quando uno dei conducenti avrebbe iniziato a inveire contro l'altro, attirando l'attenzione dei passanti e creando un clima di tensione.

Sul posto è intervenuto un vigile urbano, insieme alla collega, per cercare di calmare gli animi e gestire il traffico, ma sarebbe stato aggredito da uno dei coinvolti nella lite. Il vigile urbano, rimasto ferito, è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno ora indagando sull'accaduto per accertare le responsabilità e prendere i provvedimenti necessari. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Rende. Questo ennesimo episodio sottolinea la necessità di maggiore prudenza e rispetto delle regole della strada, nonché di un comportamento civile e responsabile da parte di tutti gli automobilisti. Due giorni fa, per la cronaca, un altro incidente, sulla Strada Statale Ss 107 in contrada Cutura, con due vetture coinvolte.