Fuscaldo in apprensione per il 20enne Lorenzo Panerini, scomparso da una settimana. L'appello dello zio Giuseppe: “Attendiamo sue notizie”

Tutti in pena per Lorenzo Panerini. Il ventenne milanese, è scomparso in Calabria dopo una breve vacanza al mare con lo zio Giuseppe Suma, ultima persona ad averlo visto. Durante un collegamento con Pomeriggio Cinque, il parente ha raccontato gli sviluppi delle ricerche, in cui vengono impiegati droni, elicotteri e sommozzatori. Alcuni oggetti personali di Lorenzo, come scarpe e calzini (oltre a una cintura con dei chiodi conficcati), sono stati ritrovati sulla spiaggia. Giuseppe ha anche rivolto un appello diretto al nipote, offrendogli ospitalità stabile in Calabria e chiedendogli di contattarlo per tranquillizzare la famiglia.

Il post del Comune di Fuscaldo

"Tutti, nella nostra Comunità, stanno seguendo con ansia la vicenda. Il nostro Sindaco Giacomo Middea, l’Amministrazione comunale ed il Comando della Polizia locale, sono in stretto contatto con le altre Forze dell’Ordine e partecipano attivamente alla macchina delle ricerche. È importantissima, in queste ore, la collaborazione di tutti e, in caso di eventuale avvistamento del ragazzo".