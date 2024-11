Praia a Mare, indagini serrate per far luce sulla morte della 17enne Francesca Riente

Indagini a tutto campo della Polizia Stradale per far luce sull’incidente costato la vita sulla Ss 18 alla 17enne Francesca Rienti. Ascoltati numerosi testimoni. Una strada maledetta. La Ss 18 - un tempo strada regia delle Calabrie - con le sue intersezioni, i suoi bivi e gli insediamenti industriali che la costeggiano la rendono ad alta pericolosità. Una strada di sangue. La Statale Tirrena inferiore ha fatto un’altra vittima. Una ragazza bellissima con la passione delle moto. L’impatto mortale è avvenuto in prossimità del bivio di località Foresta a Praia a Mare.

Francesca Riente era originaria di Lagonegro e risiedeva a Tortora. Frequentava l’ultimo anno al Liceo artistico “Giovanni Paolo II” di Maratea. Francesca era a bordo della sua moto quando per cause in corso di accertamento è venuta in contatto con un’autovettura che proveniva nel senso opposto. I soccorsi sul posto seppur tempestivi non sono serviti a nulla. La 17enne è spirata nella sera di domenica in ospedale a Praia a Mare. Avrebbe compiuto diciotto anni a fine mese.