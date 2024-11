Tir si schianta contro un palo sulla statale 106: traffico in tilt a Corigliano Rossano

Traffico in tilt oggi pomeriggio sulla statale 106 nel territorio del comune di Corigliano Rossano all'altezza di contrada S. Lucia. Un tir in manovra ha preso in pieno un palo della pubblica illuminazione restando di traverso sulla carreggiata. Per fortuna non si registrano feriti e atri mezzi coinvolti. il traffico fortemente rallentato è tato deviato attraverso l'area di una piazzola di un distributore di benzina.