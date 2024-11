Corigliano Rossano, rivoluzione nel trasporto pubblico: presentata la mappa dei collegamenti

Da oggi inizia una vera e propria rivoluzione (così è stata definita dal sindaco Flavio Stasi nell’annunciarne l’avvio) nel servizio del Trasporto pubblico locale che rafforzerà ulteriormente gli effetti della fusione tra i due ex comuni di Corigliano e Rossano dando la possibilità ai cittadini di muoversi agevolmente con gli autobus dell’Azienda autorizzata, la Ias Scura, con sede in città, su tutto il territorio che va dalla contrada Apollinara alla contrada Foresta.

Considerata l’importanza dell’evento e per darne massima diffusione tra i cittadini, il nuovo piano del trasporto pubblico locale con i vari ragguagli sulle linee che partono oggi, è stata convocata ieri un’apposita conferenza stampa, nella sede della massima assise comunale a cui hanno partecipato i principali artefici per il raggiungimento di questo storico risultato e numerosi esponenti istituzionali tra cui consiglieri comunali maggioranza e di minoranza. Nella sala del consiglio comunale di Piazza SS. Anargiri, su presentazione di Mita Borgogno, hanno ufficializzato la partenza del servizio il sindaco Flavio Stasi, l’assessore regionale con delega in materia di servizi di mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo, Francesco Scura- titolare Autolinee Ias Scura, Francesco Scura - altro titolare Autolinee Ias Scura, Giovanni Caruso - responsabile dell'ufficio tecnico Autolinee dell’Azienda. Presente nella doppia veste di consigliere comunale e consigliere regionale, Pasqualina Straface.

Il sindaco Stasi, nel ribadire l’importanza dell’avvio del servizio fondamentale per la mobilità dei cittadini all’interno del comune, ha ripercorso le tappe che hanno prodotto l’esito dell’evento di quel momento iniziato nel 2019 con la prima giunta da egli presieduta con la redazione del piano e la previsione ulteriori 400 mila chilometri, predisposto dall’Unical, trasmesso alla Regione che un anno e mezzo fa ha adottato la delibera, (ha ringraziato l’assessore Gallo), riconoscendo a Corigliano Rossano i primi 100 mila chilometri, che hanno dato il via al servizio, a cui faranno seguito ulteriori 100 mila all’anno per il completamento del piano in tutti i suoi aspetti.